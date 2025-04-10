İstanbul'da 15 Yaşındaki Çocuğa Silahlı Saldırı! Güvercin Beslerken Kurşun Yağdırdılar

İstanbul Küçükçekmece'de dehşet veren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki çocuk, güvercin beslediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da 15 Yaşındaki Çocuğa Silahlı Saldırı! Güvercin Beslerken Kurşun Yağdırdılar

Korkunç olay saat 17.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı yol kenarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla yol kenarındaki yeşillikte güvercin besleyen 15 yaşındaki İ.Y. isimli çocuğa, seyir halindeki araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından ateş edildi.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

Olay sonrası şahıslar kaçarken 15 yaşındaki çocuk ise yaralandı ve caddenin yanındaki sokağa girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ABLASI KONUŞTU

Konu ile ilgili konuşan çocuğun ablası Gamze Y, "Öğrendiğim kadarıyla kardeşim arkadaşı ile beraber güvercin bakarken seyir halinde geçen bir araçtan ateş edilmeye başlıyor. Yaralanan kardeşim şu an hastanede" dedi.

Kaynak: İHA

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