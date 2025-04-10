Donald Trump Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

CNN International'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edebileceği ancak nihai kararın verilmediği belirtildi. Haberde, "Trump önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretlerin ardından Orta Doğu gezisine Türkiye'yi de katmayı düşünüyor" ifadesi kullanıldı.

CNN'e konuşan yetkililerden biri, söz konusu ziyaretin, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmelerinden birinde konuşulduğunu iddia etti. Haberde ayrıca, Trump'ın, İsrail'i Orta Doğu turu programına katmayı şu an için düşünmediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün akşam katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti hakkındaki soruya, "Hazırlık şöyle var, liderlerin artık irade beyan ettiği bir konu. Bunun ne zaman ve nerede olacağını şu anda konuşuyoruz" yanıtını vermişti. Fidan, "Türkiye'de de olabilir ABD'de de olabilir? Yani Trump da gelebilir, Erdoğan da gidebilir?" sorusunu da "İkisi de olabilir" şeklinde yanıtlamıştı.

'MAYIS AYINDA GELMEYİ DÜŞÜNÜYOR'

tv100 Ana Haber Spikeri Kübra Par da canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ankara’daki kaynaklarıma sordum. Haber doğru, Trump Mayıs ayında Türkiye’ye gelmeyi düşünüyor, değerlendiriyor." dedi.

Kaynak: tv100