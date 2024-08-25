Ankara'da Sağanak Yağış

Ankara’da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma yaptı.

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Ankara'da Sağanak Yağış

AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Ankara’nın Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçeleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yağış uyarısını hatırlatarak, belediyenin tüm ekiplerinin hazır halde olduğunu bildirdi.

Başkent'te aralıklarla yaklaşık 3 saat süren yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ekipler, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için müdahale etti. Yollardaki yağmur suyu kapakları açılarak temizlendi ve biriken suların akması sağlandı.

Kaynak: ANKA

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