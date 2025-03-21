Ankara'da ODTÜ'ye Çıkan Yollar Kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinde eylem yapılıyor. Ankara'da 5 gün boyunca eylem yasağı kararı verilmesinin ardından, ODTÜ'ye çıkan yolların da kapatıldığı duyuruldu.

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Ankara'da ODTÜ'ye Çıkan Yollar Kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen iki ayrı operasyonla Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Ülkenin birçok yerinde eylemler devam ederken, Ankara Valiliği kent genelinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 günlük eylem yasağı getirdi.

Bu gelişmenin ardından Valilik bir yeni karar daha aldı. Ankara'da başlayan eylemlerin önemli noktalarından olan ODTÜ'ye toplu ulaşım valilik kararıyla durduruldu.

ODTÜ'YE ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacak. Saat 19.00’dan itibaren ise Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak.

EGO Genel Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince; saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak, saat 18.00’den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 18.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Ankara ODTÜ Ekrem İmamoğlu
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