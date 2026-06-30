Ankara'da Kritik Zirve: Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Sayfa mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin 3 üst düzey ismini Ankara'da ağırladı. Görüşmelerde vize, göç, ticaret ve bölgesel krizler ele alındı.

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Ankara'da Kritik Zirve: Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Sayfa mı?
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde dış politika, ticaret, göç ve vize konuları gibi tüm güncel gelişmeler ele alındı.

'ÖNEMLİ BİR ADIM TEŞKİL ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Bakan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiği, AB ile ilişkileri bu anlayış temelinde geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. AB’nin de Türkiye ile olan ilişkilerini nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini beklediklerini belirten Fidan, "Avrupa Komisyonunun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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