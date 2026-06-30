Denizli'de Silahlı Kavga! Bir Ölü, 3 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Denizli'de Silahlı Kavga! Bir Ölü, 3 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı yakınlarına araçlarıyla gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de Silahlı Kavga! Bir Ölü, 3 Yaralı - Resim : 1

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Sağlık ekipleri kavgada silahla vurulan Bilal Ertene'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı.

Kaynak: AA

Etiketler
Denizli Cinayet
Son Güncelleme:
Türk Hava Sahasında 'Kaçırılma' Alarmı: F-16'lar Havalandı Türk Hava Sahasında 'Kaçırılma' Alarmı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ayşe Tokyaz Davasında Şiddet Görüntüleri Salonu Sarstı: Sanığın Savunması 'Pes' Dedirtti Ayşe Tokyaz Davasında Şiddet Görüntüleri Salonu Sarstı
ÇOK OKUNANLAR
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Görevden Uzaklaştırıldı Seferihisar Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
CHP MYK'sında İhraç Kararı: 26 İl Başkanı Görevden Alındı, 7 İl Başkanı Disipline Sevk Edildi 26 İl Başkanı Görevden Alındı, 7 İl Başkanı Disipline Sevk Edildi
Yarın Her Şey Değişiyor! Markette, Restoranda ve Trafikte Yeni Dönem Yarın Her Şey Değişiyor! Markette, Restoranda ve Trafikte Yeni Dönem
3 Belediye Başkanı Hakkında 'Sokak Köpeği' Soruşturması 3 Belediye Başkanı Hakkında 'Sokak Köpeği' Soruşturması
Kağıthane'de Tamircinin Test Sürüşü Pahalıya Patladı: Lüks Aracın Sahibi Kabusu Yaşadı Tamircinin Test Sürüşü Pahalıya Patladı: Lüks Aracın Sahibi Kabusu Yaşadı