Denizli'de Silahlı Kavga! Bir Ölü, 3 Yaralı

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Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı yakınlarına araçlarıyla gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Sağlık ekipleri kavgada silahla vurulan Bilal Ertene'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı.

Kaynak: AA