Türk Hava Sahasında 'Kaçırılma' Alarmı: F-16'lar Havalandı

Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında kaçırılma alarmı verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk hava sahasına giren uçağa 2 F-16 savaş refakat etti.

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Türk Hava Sahasında 'Kaçırılma' Alarmı: F-16'lar Havalandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının 'kaçırılma' sinyalini verdiğini ve uçağın Türk hava sahasına girdiğini açıkladı. Bakanlık, bunun üzerine 2 F-16 savaş uçağının havalandığını belirtti. Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Varşova–Tel Aviv seferini icra eden yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlamıştır. Söz konusu hava aracı daha sonra Türk hava sahasına giriş yapmış, hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmasına karşın uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirler makamlarımızca alınmıştır.

Bu kapsamda hava aracı, Türk hava sahasında giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetlerimize ait iki adet F-16 savaş uçağımız tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar bahse konu hava aracına refakat edilmiştir.

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Yapılan görüşmeler sonucunda, Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı’na iniş izni vermesinin ardından hava aracının yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edilmiş, hava aracı hava sahamızı terk edene kadar F-16 savaş uçaklarımız tarafından refakat edilmeye devam edilmiştir. Son durumda, söz konusu hava aracı Bulgaristan’ın Burgaz Havalimanına yerel saatle 17.12’de iniş gerçekleştirmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi

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F-16 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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