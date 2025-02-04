Ankara’da Korkutan Olay, Saniyeler İçin Çöktü, Belediye Acilen Harekete Geçti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Yüzüncü Yıl Meydanı'nda gece saatlerinde çim olan park alanında henüz belirlenemeyen nedenle yüzey göçüğü oluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi göçük için çalışma başlattı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Belediyesi tarafından yapılan açıklamada göçüğe ilişkin “Belediyemiz, olayın hemen ardından henüz kabulü yapılmayan ilgili yüklenici firma ile koordineli şekilde harekete geçmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınarak bölge kontrol altına alınmıştır. Peyzaj alanındaki boşluk, yüklenicinin bakım ve takip sorumluluğu kapsamında hızla doldurularak alanın eski haline getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır” denildi.

Kaynak: DHA