Ankara’da Korkutan Olay, Saniyeler İçin Çöktü, Belediye Acilen Harekete Geçti

Ankara Ulus'ta Yüzüncü Yıl Meydanı'nda bulunan çim alanda yüzeysel bir göçük meydana geldi. Göçük sonrasında alanın kapatılması için çalışma başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Son Güncelleme:
Ankara’da Korkutan Olay, Saniyeler İçin Çöktü, Belediye Acilen Harekete Geçti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Yüzüncü Yıl Meydanı'nda gece saatlerinde çim olan park alanında henüz belirlenemeyen nedenle yüzey göçüğü oluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi göçük için çalışma başlattı.

Ankara’da Korkutan Olay, Saniyeler İçin Çöktü, Belediye Acilen Harekete Geçti - Resim : 1

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Belediyesi tarafından yapılan açıklamada göçüğe ilişkin “Belediyemiz, olayın hemen ardından henüz kabulü yapılmayan ilgili yüklenici firma ile koordineli şekilde harekete geçmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınarak bölge kontrol altına alınmıştır. Peyzaj alanındaki boşluk, yüklenicinin bakım ve takip sorumluluğu kapsamında hızla doldurularak alanın eski haline getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır” denildi.

Ankara’da Korkutan Olay, Saniyeler İçin Çöktü, Belediye Acilen Harekete Geçti - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Sivas’ta Şap Alarmı, En Büyük Hayvan Pazarı Kapatıldı Şap Alarmı, İkinci Bir Emre Kadar Kapatıldı
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Pınar Gültekin Cinayetinde Başsavcılığın İtirazının Detayları Belli Oldu, Canavarca Hisse Örnek Gösterdi Başsavcılığın İtirazının Detayları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku 220 Bin TL’den Fazla Para Alacaklardı! ‘Son Bir Kez…’
İsmi Tefeci Listesinde Çıkan Seda Sayan'ın İfadesi Ortaya Çıktı, 'Kendisini Tanırım' Diyerek Açıkladı Tefeci Dosyasından Onun da Adı Çıktı
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak