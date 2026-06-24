Ankara'da IŞİD'e Operasyon: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da, Özel Harekat polisleri ile çatışmaya giren IŞİD şüphelilerinden M.K. öldü, eşi N.K. yaralandı.

Son Güncelleme:
Ankara'da IŞİD'e Operasyon: 1 Ölü, 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün sabah, Haymana’nın Sazağası Mahallesi’nde meydana geldi. IŞİD şüphelisi M.K. ile eşi N.K.'nin bulundukları adrese Özel Harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Etkisiz hale getirilen şüphelilerden M.K.'nin öldüğü, eşi N.K.'nin ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
42 İlde Terör Operasyonu, Çok Sayıda Kişi Tutuklandı 42 İlde Terör Operasyonu, Çok Sayıda Kişi Tutuklandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Muğla Datça'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Muğla Datça'da Şiddetli Deprem
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Komşusunu Gürültü Nedeniyle Öldürmüştü, İfadesi 'Pes' Dedirtti Komşusunu Gürültü Nedeniyle Öldürmüştü, İfadesi Ortaya Çıktı
Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar
Eczacılara 6 İlde Şafak Operasyonu: İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar İlaç Stoklayıp Yurt Dışına Satmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kurmaylarına Talimat: 'Kayıtsız Kalanlar Bunu Bedelini Öder' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kurmaylarına Talimat: 'Kayıtsız Kalanlar Bunu Bedelini Öder'
Düzce'de 3.1 Büyüklüğünde Deprem, İstanbul'da da Hissedildi İstanbul'da da Hissedilen Deprem Oldu