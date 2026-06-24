Ankara'da IŞİD'e Operasyon: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Olay, dün sabah, Haymana’nın Sazağası Mahallesi’nde meydana geldi. IŞİD şüphelisi M.K. ile eşi N.K.'nin bulundukları adrese Özel Harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Etkisiz hale getirilen şüphelilerden M.K.'nin öldüğü, eşi N.K.'nin ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

Kaynak: DHA