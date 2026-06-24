Muğla Datça'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Datça'ya 189 km mesafede.

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Muğla Datça'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.25'te gerçekleşen depremin derinliği 8.39 km olarak kaydedildi.

Muğla Datça'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 1

Depremin merkez üssünün Datça'ya 189.04 km uzaklıkta olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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