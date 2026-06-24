Muğla Datça'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Datça'ya 189 km mesafede.
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AFAD, Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.25'te gerçekleşen depremin derinliği 8.39 km olarak kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Datça'ya 189.04 km uzaklıkta olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2026
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [189.04 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-06-24
Saat:11:25:48 TSİ
Enlem:35.06278 N
Boylam:26.84472 E
Derinlik:8.39 km
Detay:https://t.co/I8j7TgGLHM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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