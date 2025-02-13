Gelinini Uykusunda Katletmişti: Bir Haksız Tahrik İndirimi Daha!

Ankara'da oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini Derya Demir'i öldüren kayınpederin cezası belli oldu. Haksız tahrik indirimi uygulanan kayınpeder Satılmış Demir, 25 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Gelinini Uykusunda Katletmişti: Bir Haksız Tahrik İndirimi Daha!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, oğlu Yusuf Demir'in ölümünden sorumlu tuttuğu gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in cezası belli oldu.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Demir ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanık Demir'in olay tarihinde gelini Derya Demir'i sabah saatlerinde evde uyurken, 6136 sayılı Kanun'a tabi ruhsatsız tabanca ile 6-7 kez yakın mesafeden ateşleyerek kasten öldürdüğünü belirtti.

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep eden savcı, Demir hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Gelinini Uykusunda Katletmişti: Bir Haksız Tahrik İndirimi Daha! - Resim : 1

ÇİRKİN İDDİA!

Mütalaaya karşı söz alan sanık Satılmış Demir, gelininin uygunsuz görüntülerini gördüğünü iddia ederek, "Tabanca yanımdaydı. Çocukları gönderdim sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım başka bir diyeceğim yoktur" dedi.

HAKSIZ TAHRİK UYGULANDI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir'e "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Demir'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, cezasını 24 yıla indirdi.

Gelinini Uykusunda Katletmişti: Bir Haksız Tahrik İndirimi Daha! - Resim : 2

İDDİANAMEDEN

İddianameye göre, maktulün eşi Yusuf Demir, 21 Aralık 2023'te intihar etti. Derya Demir, kayınpederi Satılmış Demir tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tutularak, 28 Aralık 2023'te tabancayla vurularak öldürüldü.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Satılmış Demir, Altındağ ilçesindeki evinde ruhsatsız silahıyla gelinini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Kaynak: AA

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