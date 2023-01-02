Ankara'da ekmeğe zam geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da “Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi.

Ankara'da ekmeğe zam geldi

Ankara’da ekmeğe zam kararı geldi. Yüzde 25 zam kararı sonrası ekmek 5 TL’ye çıktı. Yeni fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı için “Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara’da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi. 

Mutfak tüpüne dev zam!Mutfak tüpüne dev zam!Ekonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
zam
Eda Taşpınar camide fotoğraf çektirdi; tepkilere neden oldu Güncel 02 Ocak 2023 19:17
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı Güncel 02 Ocak 2023 18:27
AKP'li vekile suikast iddiası: Son anda engellendi Güncel 02 Ocak 2023 18:15
Almanya'da CHP ofisine saldırı Güncel 02 Ocak 2023 18:07
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
DNA araştırmasından şaşırtan sonuç: Türkler en çok o millete benziyor Türklerin genetik olarak en çok hangi millete benzediği ortaya çıktı
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler