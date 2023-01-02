Ankara'da ekmeğe zam geldi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da “Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi.
Ankara’da ekmeğe zam kararı geldi. Yüzde 25 zam kararı sonrası ekmek 5 TL’ye çıktı. Yeni fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı için “Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara’da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi.
Kaynak: ANKA
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