Ankara'da CHP'li 6 Başkan AK Parti'ye mi Katılacak?

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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilk kez tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık Programı’nın konuğu oldu. Özarslan, AK Parti’ye geçişi sonrası ilk kez soruları yanıtladı.

'AK PARTİ BİZE HİÇBİR ZAMAN UZAK DEĞİLDİ'

Mesut Özarslan, “CHP ile Mansur Yavaş Başkanımız vesilesiyle tanıştık; Ankara'daki pek çok ülkücü ve milliyetçinin onun yanında durmasıyla bu süreç yaşandı. Geçmişte İYİ Parti kuruculuğu ve il başkanlığı yaptığım için sağ-milliyetçi cenahla hep iç içeydik. MHP yetiştiğimiz tedrisat, AK Parti ise içindeki pek çok dostumuz ve yakınımız sebebiyle bize hiçbir zaman uzak olmayan partilerdi.” ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL BEY'LE TALİHSİZ BİR OLAY YAŞADIK'

Özgür Özel ile yaklaşık 4-5 ay öncesinde bir gerginlik yaşadıklarını hatırlatan ve Özel'in kendisine sinkaflı sözler söylediğini ifade eden Özarslan, "Bundan 4,5 ay önce Özgür Özel Bey'le talihsiz bir olay yaşadık ve ardından 4,5 aylık bir bağımsızlık sürecimiz oldu. Bu dönemde, halkımıza daha iyi nasıl hizmet verebileceğimize dair değerlendirmelerimiz ve bazı temaslarımız oldu. Sağ olsunlar, bize güvendiler." diye konuştu.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN KENDİ MARİFETİYLE OLDU'

Sözlerini sürdüren Özarslan, "4,5 ay önceki olay, tamamıyla Özgür Bey'in kendi marifetiyle doğmuş ve sonuçlanmıştır. Kendisinin o sığ mesajının ardından Biz Sivas'ta doğup büyüdük; aile yapımız, terbiyemiz ve yetiştiğimiz ülkücü, milliyetçi yapının refleksleri sonucunda orada daha fazla duramazdık. Biz şahsiyetli, karakterli bir Türk evladıyız." ifadeleriyle Özgür Özel'in kendisine söylediği sinkaflı sözler nedeniyle CHP'de kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

'CHP'DEYKEN DE CUMHURBAŞKANIMIZI SEVİYORDUK'

Mesut Özarslan, "İstifa ettiğimiz gün hemen AK Parti'ye geçmek gibi bir durum yoktu Erdoğan Bey. Sonradan yaptığımız değerlendirmelerle doğru adresin AK Parti olduğuna karar verdik. Zaten CHP belediye başkanıyken de Cumhurbaşkanımızı seviyor ve saygı duyuyorduk; buna meclis üyeleri ve teşkilatlar da şahittir. Mecliste kendisiyle ilgili olumsuz söylemler olduğunda, Cumhurbaşkanımızı sevdiğimizi ve devletin başında olduğunu açık yüreklilikle her zaman beyan ettim." diyerek AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.

'ASLA İDEOLOJİK BİR ANLAYIŞLA YÜRÜTMEDİK'

Özarslan, "CHP'de Etimesgut, Mamak ve son olarak Keçiören'den aday gösterildik. Ancak bu süreçte hiçbir zaman ideolojik bir mensubiyetle ya da tek bir yapının mücadelesini vermek amacıyla hareket etmedik. Halkımızın da bildiği gibi, belediye başkanlığımızı asla ideolojik bir anlayışla yürütmedik." ifadeleriyle hizmet anlayışı ile hareket ettiğini vurguladı.

'CHP'NİN GENEL BAŞKANI BÖYLE OLABİLİR Mİ?'

Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiği dönemde farklı bir partiye geçmek üzerine görüşmeleri olmadığını vurgulayarak, "Anam ne olduğu belli olmayan bir insan değil, babam ne olduğu belli olmayan bir insan değil. Anam, babam hacı. O sinkaflı cümle bize nasıl kullanılır? 'Yok biz iktidara geleceğiz, seni şöyle böyle yapacağız' diyor. Kurucu dediğimiz CHP’nin Genel Başkanı böyle olabilir mi? Olamaz!" dedi.

'MANSUR YAVAŞ İSTESEYDİ BİZE SAHİP ÇIKABİLİRDİ'

Özarslan, "Anlatmamıza gerek mi vardı? Mansur Yavaş isteseydi bize sahip çıkabilirdi. Sen ne yapıyorsun?' deyip durumu düzeltebilirdi. Belki o dönem sahip çıksaydı bu kriz çözülebilirdi. Sonuçta Mesut Özarslan basit bir insan mıydı? Keçiören yapısını, geçmişimi, bizimle yürüyen insanları düşünün... O sözlerle aslında hepimize birden hakaret edilmiş oldu. Aylar önce AK Parti’ye geçmeyeceğimi söylediğimde Mansur Yavaş inanmadı. Onun iki tane büyük şirketinin bürokratlığını yaptım." sözleriyle Yavaş'a kırgınlığını dile getirdi.

'BİRÇOK KİŞİ MANSUR YAVAŞ İÇİN 'ABİMDİR' DERDİ'

Özarslan, "Ankara siyasetinde bir tek ben değil, birçok kişi Mansur Yavaş için 'Abimdir' der İdi. Bizler ülkücü, milliyetçi ve maneviyatçı tedrisattan yetişmiş bir yapıdayız. Farklı partilerde, mesela hâlâ MHP'de olan ya da muhalefette kalan birçok arkadaşımızın da geçmişte Mansur Bey'e bir hayranlığı ve ilgisi vardı." ifadeleriyle Mansur Yavaş'ın sağ siyasetteki etkisini anlattı.

'MANSUR YAVAŞ SONRADAN BERABER OLDUĞU İNSANLARA İNANIYOR'

Özarslan, "En son benden açıklama beklenilen o süreçte Mansur Yavaş ile mesajlaştık. O da anlatılanlara inanmak istemiş demek ki, inandı. Bizim gitmemiz noktasında kendisi ikna edilmiş. Ne o konuya ne de bu konuya sahip çıktı. Bana 'Yapma, etme, gitme, orada itibarın olmaz' dediler. Kendisi beni çağırıp sordu, 'Yok öyle bir şey' dedim. Kendisine yakın isimler geldi, onlara da 'Yok' dedim. Demek ki Mansur Yavaş yol yürüdüğü insanlara değil, sonradan beraber olduğu insanlara inanıyor. Bunun başka bir açıklaması yok." dedi.

'MANSUR BAŞKAN BİLMEZ Kİ'

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Ankara'da inanılmaz derecede ulaşım problemi var. Biz, ‘Çalıştay yapalım’ dedik. ‘Neredeyse çevre yolları bulvarlara dönüşmüş, yeni bir çevre yolu oluşturalım, bunun için bütün adımları atalım.’ dedik. Maalesef Mansur Bey yanaştırılmadı. Mansur Başkan bilmez ki, kendisi avukat. Kurmaylarının bunu ortaya koyması gerekiyor. “ ifadelerini kullanarak Mansur Yavaş’ın belediye başkanlığı döneminde kentte yeterli hizmet vermediğini ve belediyedeki kurmay bürokratları tarafından yanlış yönlendirildiğini iddia etti.

'MANSUR BEY'İN EŞKE DAHA LİYAKATLİ KADROSU OLSAYDI'

Mesut Özarslan eleştirilerini, "ASKİ'ye atadıkları genel müdür oturduğu yerden kurumu yönetmeye çalışıyor, işi bilmediği için altındaki bürokratlar da rahatsız. Yanlış zamanda yanlış işler yapılıyor; okullar açıkken ya da kışın altyapı çalışmasına girilir mi? Şehrin sakin olduğu dönemde girilir. Mansur Bey adına üzüldüğüm nokta bu; keşke daha liyakatli, daha çalışkan ve insanların işini kolaylaştıracak bir kadrosu olsaydı." ifadeleriyle sürdürdü.

'CHP'NİN EN FAZLA VEREBİLECEĞİ YÜZDE 20-25'LİK KESİMDİ'

Özarslan Keçiören'de aldığı oylar hakkında, "CHP'nin en fazla verebileceği %20-25'lik kesimdi. Ben tek başıma da demiyorum, enaniyet şeytana mahsustur. Ben ve benimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarıma oy verdiler. Yanımda Ülkücü hareketi temsil eden ağabeylerim, mukaddesatçı, maneviyatçı kanaat önderleri vardı; biz orayı beraber aldık. Aynı şeyi Mansur Bey'in de çıkıp söylemesi lazım; kendisi de bu arkadaşlarla birlikte aldı çünkü." açıklamasına bulundu.

'GÖNÜLLERİ CUMHURBAŞKANI İLE BERABER'

Öte yandan Özarslan, "Ankara'nın 6-7 ilçesinin daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddialarına, "Birçoğunun gönlünün Cumhurbaşkanı ile olduğunu görüyorum ama kimler geçer kimler geçmez onu bilmiyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.

'CHP MANSUR YAVAŞ'I ADAY GÖSTERMEYECEK'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Bence olmayacak gibi gözüküyor. Olmayacak derken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterileceğine inanmıyorum." ifadeleriyle CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermeyeceğini öne sürdü.

'CHP SEKÜLER TARİKATIN ELİNDEN KURTULACAK'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Kemal Kılıçdaroğlu Anadolu coğrafyasında da milliyetçiler arasında da iyidir. Atatürk'ün ve cumhuriyet değerlerinin gerçekten sahip olunacağı bir partiye tekrar emanet edilmiştir. Kendileri açısından iyi görüyorum, partinin seküler bir tarikatın elinden kurtulacağını düşünüyorum." sözleriyle CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Kaynak: tv100