Cevdet Yılmaz İran'a Gidiyor, Hamaney'in Cenazesine Katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’yi temsilen eski İran Dini lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran’a gidecek.

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Cevdet Yılmaz İran'a Gidiyor, Hamaney'in Cenazesine Katılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran’a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek.

İKİLİ TEMASLAR VE CENAZEYE KATILIM

Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Hamaney için baş sağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen başkent Tahran’daki İmam Humeyni Camii’nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cevdet Yılmaz İran Hamaney Mesud Pezeşkiyan
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