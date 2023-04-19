Ankara’da 435 gözaltı

Ankara’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis suçu olan 4 kişi ve farklı suçlardan aranan 431 şahıs yakalandı.

Ankara’da 435 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Nisan tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde “2313 Sayılı Madeni Kanun’a muhalefet” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G., Çamlıdere ilçesinde yakalanarak Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

“Çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. ise Çamlıdere ilçesinde yakalanarak Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. “Basit yaralama ve alkol, uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma” suçundan aranan ve hakkında 14 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. Gölbaşı ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. adlı şahıs Çubuk ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan yol kontrol noktalarında jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 431 şahıs da yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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