Oğuzhan Uğur, yayındaki kavganın görüntülerini paylaştı: 'En zor sınavımdı'

Oğuzhan Uğur, Babala TV'deki Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşanan kavganın görüntülerini paylaşırken "En zor sınavımdı" notunu düştü.

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Oğuzhan Uğur, yayındaki kavganın görüntülerini paylaştı: 'En zor sınavımdı'

YouTube fenomeni Oğuzhan Uğur, Babala TV'de sunduğu Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşananlara dair görüntüleri paylaştı.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın konuk olduğu yayında, ara sırasında Zafer Partili olduğunu söyleyen izleyiciler ve Kürt izleyiciler arasında tartışma çıkmış, izleyicilerden bazılarının dışarı çıkarıldığı belirtilmişti. 

Uğur, söz konusu bölümün tanıtımını "En zor sınavımdı" notuyla paylaştı.

Görüntülerde bir kişinin dışarı çıkartılan izleyici için "Bana kimse 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dedirtemez dedi. Buradan da bir hanımefendi ona 'Atatürk'ün ideolojisinde cumhuriyetini kuran Türk halkıdır' dedi, alkış koptu" ifadesini kullandı. Bu anlatıma itirazlar yükselirken, bir başka izleyicinin de "Lütfen dışarıya atılan arkadaşları içeri alın" dediği görüldü. 

İlerleyen saniyelerde kameralara Uğur'un bu kişileri yayına geri getirdiği, taraflarla konuştuktan sonra "Ekibim adına seni dışarıya götürdükleri için özür diliyorum senden" ifadesini kullandığı anlar yansıdı:

"Arkadaşlar bu programda kimse, kimseye bir şey dayatamaz izleyiciler arasında. Aranızda çıkan tartışmanın neden buralara kadar geldiğini biliyoruz değil mi geçmişinde, evvelinde? Bu şekilde çözebilir miyiz? Çözemeyeceğimizi biliyorsunuz değil mi? Tamam, teşekkür ediyorum. İzin verirseniz bize öğretilmiş bu konuları daha sonra bambaşka bir yerde tartışır mıyız lütfen? Çok özür diliyorum, benim haberim yoktu senin dışarı götürüldüğünden. Çayını iç, sorunu da sor, tamam mı?"

Uğur, Oğan'ın da katılımıyla yayına başladıktan sonra da tartışmaya dikkati çekti:

"(Kürt gence) Eğer soru soracaksınız sizden istirhamım bunu sakin tonda sormanız. (Zafer Partililere) Sizden de istirhamım soruyu sonuna kadar dinleyip öyk öyk öyk yapmamanız."

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