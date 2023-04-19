CHP'li Gülizar Biçer Karaca Karaca emekçilerle bir araya geldi: Saray’a sadece bir ayda 540 milyon lira para harcanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre enflasyon mart ayında yüzde 5,08 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 112,51 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyondaki artış işçilerin maaşlarına yansımadı. Emekçilerin alım gücündeki düşüş sürerken Saray'ın harcamalarının ayda 540 milyon liraya ulaşması tepki çekiyor.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’deki bir tekstil atölyesini ziyaretinde adaletsizliğe ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray'daki harcamalarına dikkat çekti.

Anka'nın aktardığına göre; Cumhurbaşkanlığı’nın günlük harcamasının 18 milyon lira olduğunu anımsatan Karaca, “Düşünün, günlük 18 milyon lira, ayda 540 milyon lira. Sizler çalışıp vergi ödüyorsunuz, işveren buradan kazandığı ile vergi ödüyor, ama sadece bir ayda Saray’a 540 milyon lira para harcanıyor” dedi.

Atölyede çalışan kadınlara 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddet Mücadele ve Ailenin Korunmasına İlişkin Yasa’yı anlatan Karaca, “Kadınlara yönelik her türlü istismarda o kanun kadınları korur. İşte, ‘Hayır, kadınlar şiddete, istismara uğrasalar da korunmasın. Kanun nazarında mahkemeler kadını, devlet kadını korumasın. Bu kanun yürürlükten kaldırılsın’ diyen Yeni Refah Partisi ile ortaklar. Takdir sizin” diye konuştu.

Karaca, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin, “Sabah kalktığınızda çocuğunuza ve ondan sonra buzdolabınıza bakacaksınız. Ondan sonra elinizi vicdanınıza koyacaksınız, sandığa gideceksiniz. Kadınlar ve gençler, bu süreçte kullandıkları oy ile her türlü baskıya son verecek ve özgür Türkiye’nin kapılarını açacaklar” dedi.

“SADECE BİR AYDA SARAY’A 540 MİLYON LİRA PARA HARCANIYOR”

Karaca, “3-5 maaş, 20 maaş alanlar var. 41 yerden maaş alan insan var. Hani deniyor ya ‘Kaynağı nereden bulacaksınız?’. Kaynak, 41 yerden maaş alan bir maaşa düştüğünde, 40 maaş kaynak. Saray’ın bir günlük maliyeti 18 milyon lira. 30 günlük maliyeti ne yapar? Bizim 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizlerin desteği ile seçildiğinde bizler Saray’da oturmayacağız. Bizler, Atatürk’ün Çankaya’sında, o Çankaya Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda oturacağız. Düşünün, günlük 18 milyon lira, ayda 540 milyon lira. Sizler çalışıp vergi ödüyorsunuz, işveren buradan kazandığı ile vergi ödüyor, ama sadece bir ayda Saray’a 540 milyon lira para harcanıyor” diye konuştu.

Kaynak: ANKA