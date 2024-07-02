Ankara Valiliği'nden kuaför ve güzellik salonları için karar

Ticaret Bakanlığı’nın kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına yönelik getirdiği uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirleneceği bildirilmişti.

Ankara Valiliği, bu karar kapsamında berber, güzellik salonu ve kuaförlerin salı günü kapalı olmasını kararlaştırdı.

Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeleri ve Manikürcüler Esnaf Odası, Ticaret Bakanlığı’nın genelgesi üzerine Ankara Valiliği’nin berber, güzellik salonu ve kuaförlerin salı günü kapalı olması yönünde aldığı kararı Başkent’teki esnafa bildirdi.