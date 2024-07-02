Soylu'ya ‘kalp işareti’ yapan genci darp etmişti: O polis hakkında hapis istemi

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi Erdoğan için oy toplayan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’da bir gencin protestosu ile karşılaşmıştı.

İsmail İshak Arslan, Soylu’ya dönerek o dönem Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu’nun işareti olan kalp işaretini yapmıştı. Gözaltına alındığını ve darp edildiğini ileri süren Arslan'ı gözaltına alan polisle ilgili hazırlanan iddianamede, polisin 1,5 yıla kadar hapsi istendi.

Olay geçen yıl 26 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanmıştı. Üsküdar'da seçim çalışmalarına katılan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında, karşısına geçip eliyle Millet İttifakı'nın da sıkça kullandığı kalp işaretini yapan İsmail İshak Arslan'ın, bu hareketi nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilmişti. Arslan’ın gözaltına alınıp, siyah bir araca bindirilerek darp edildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İsmail İshak Arslan, kendisini gözaltına alan ve darp eden polisler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Polis memuru hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Arslan'ın kalp işareti yapmasının ardından alanda görevli polis memurlarının müdahalede bulunarak ekip aracına bindirmek istedikleri, 4-5 polis memurunun bu sırada Arslan'ı tekme ve yumrukla darp ettikleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Suat S.'nin de Arslan'ı darp ettiği ve Arslan'a vurduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan doktor raporunda, İsmail İshak Arslan'ın hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı değerlendirildi. Polis memurunun "Sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Arslan'a karşı darp eyleminde bulunan diğer polis memurları hakkındaki soruşturma dosyasının ise ayrıldığı ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA