Ankara Valiliği’nden Acil Uyarı: Başkentte Kuvvetli Yağış Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerine dayanarak, başkentte yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00 ile 20.00 arasında etkili olacak yağışların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Valilik, vatandaşları bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Açıklamada, özellikle düşük rakımlı bölgelerde su baskını riskine karşı önlem alınması, sürücülerin ise yağış anında dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Meteorolojik verilere göre, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak devam etmesi bekleniyor.

YETKİLİLERDEN TEDBİR ÇAĞRISI

Ankara Valiliği, ulaşımda aksamaların önlenmesi için toplu taşıma kullanımını önerirken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yoğun yağış saatlerinde dışarı çıkmamalarını istedi. Ayrıca, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve yıldırım riskine karşı da uyarılarda bulunuldu. Başkentte yaşayanlar, yağışlı havanın etkisini azaltmak için ev ve iş yerlerinde gerekli önlemleri almaya davet edildi.

Kaynak: İHA