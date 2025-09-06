Ankara Valiliği’nden Acil Uyarı: Başkentte Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği’nden Acil Uyarı: Başkentte Kuvvetli Yağış Bekleniyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerine dayanarak, başkentte yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00 ile 20.00 arasında etkili olacak yağışların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Valilik, vatandaşları bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Açıklamada, özellikle düşük rakımlı bölgelerde su baskını riskine karşı önlem alınması, sürücülerin ise yağış anında dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Meteorolojik verilere göre, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak devam etmesi bekleniyor.

YETKİLİLERDEN TEDBİR ÇAĞRISI

Ankara Valiliği, ulaşımda aksamaların önlenmesi için toplu taşıma kullanımını önerirken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yoğun yağış saatlerinde dışarı çıkmamalarını istedi. Ayrıca, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve yıldırım riskine karşı da uyarılarda bulunuldu. Başkentte yaşayanlar, yağışlı havanın etkisini azaltmak için ev ve iş yerlerinde gerekli önlemleri almaya davet edildi.

Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı Gelmişti: İstanbul'u Sağanak Vurdu, Yağışlar Kaç Gün Sürecek?Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarı Gelmişti: İstanbul'u Sağanak Vurdu, Yağışlar Kaç Gün Sürecek?Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara Valiliği Meteoroloji
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı
İstanbul’da Trafik Çilesi: Yoğunluk Yüzde 80’e Ulaştı, Yollar Kilitlendi İstanbul’da Trafik Çilesi! Yollar Kilitlendi
Savcılığın İtirazına Bir Mahkemeden Ret, Diğerinden Onay: Alaattin Köseler Yeniden Cezaevine Girecek Savcılığın İtirazına Bir Mahkemeden Ret, Diğerinden Onay
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması