Ankara Büyükşehirden Flaş Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser veren şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiğini iddiası hakkında açıklama yaptı. ABB resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisinin olmadığı belirtildi. Belediyenin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi servis edilmektedir. Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil “KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira”dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız.

Gerçeklerin tüm detaylarıyla anlatılacağı kamuoyunun bilgilendirileceği açıklama Pazartesi günü saat 15.00’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılacaktır.”

Kaynak: Gerçek Gündem