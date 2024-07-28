Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Torunu 2. Kattan Düştü!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu, dengesini kaybederek camdan düştü.

Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Torunu 2. Kattan Düştü!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu, 2. kattan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evlerinde cam kenarında oyun oynayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K.Ö. (4), dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü. 2’inci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareketsiz halde kaldı. Küçük çocuğun düştüğünü gören anne, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilk olarak İznik Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

AKP'li Yenişehirlioğlu Önce Hakaret Etti, Sonra Özür Diledi: Meclis'te 'Sahipsiz Köpekler' Tartışması Muhalefet Sıralarını İşaret Ederek 'Sahipsiz Köpekler' Dedi
'İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na Dava Açtı' 'İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na Dava Açtı'
Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor
Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Yer: İstanbul... Akın Akın Bu Tarlaya Gidiyorlar, İşte Sebebi Yer: İstanbul... Akın Akın Bu Tarlaya Gidiyorlar
Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor