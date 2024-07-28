'İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na Dava Açtı'

Avukat Deniz Bayram, deprem soruşturmalarında 34 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmalarla ilgili yaptıkları bilgi edinme başvurusuna “soruşturma gizli” yanıtı verdiğini kaydeden Bayram, bu yanıta karşı yaptıkları itiraz üzerine Adalet Bakanlığı’nın verileri açıklaması yönünde karar verdiğini, ancak İçişleri Bakanlığı’nın Adalet Bakanlığı’na karşı dava açtığını belirtti.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu tarafından Türkiye Barolar Birliği'nde, "6 Şubat depremleri sonrası: hukuki mücadeleler, adalet arayışı ve geleceğe hazırlık" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Jeoloji Mühendisi Hüseyin Alan, "6 Şubat depremleri öncesi yapılmayanlar ve depremlerden çıkarılacak derslerle gelecek depremlere hazırlık", Avukat Deniz Özbilgin, "Deprem davaları: süreç ve emsal teşkil edebilecek durumlar/öneriler", Avukat Deniz Bayram, "Türkiye: deprem ölümlerinde yetkililerin yargılanması", İHD Merkezi Afet ve Ekoloji Komisyonu üyesi Tuğba Kahraman, "Deprem sonrası insan hakları ve ihlaller" ve Akademisyen Tuğçe Tezer "Afet dirençli olmayan bir kentin hikayesi: Antakya’da 6 Şubat" konulu sunum yaptı.

'KAÇ KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?'

Avukat Deniz Bayram, "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun bugün gerçekten deprem kaynaklı ölümlerde adaletin gerçekleşmesindeki en büyük engellerden bir tanesidir" dedi. Bayram, depremin vurduğu 11 ilin valiliklerine, 11 ilde yıkımın en çok gerçekleştiği 47 ilçede kaymakamlıklara ve İçişleri Bakanlığı'na depremde yıkılan binalara ilişkin kaç kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığına ilişkin bilgi edinme başvurusu yaptıklarını hatırlattı.

GİZLİ BİLGİ ENGELİ

Bayram, "2024 yılı Nisan ayı itibarıyla bize sadece Gaziantep, Şanlıurfa, Adana Valiliği ile İslahiye ve Dörtyol Kaymakamlığı yanıt verdi. Diğer valilikler ve kaymakamlıklar, bu bilgilerin 'Bilgi Edinme Hakkı Kanunu' kapsamında olmadığı ve gizli bilgi olduğu gerekçesiyle paylaşmadı" diye konuştu.

34 SORUŞTURMAYA İZİN ÇIKMIŞ

Depremde binlerce binanın yıkıldığını anımsatan Bayram, "Bu binaların izin ve denetleme süreçlerinden sorumlu kamu görevlileri söz konusuydu. Ancak soruşturma izinleri rakamlarına baktığımızda deprem soruşturmalarında ciddi bir cezasızlık söz konusu" ifadesini kullandı.

Bayram, soruşturmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Gaziantep Valiliği, 16 dosyaya soruşturma izni verdi. 4 dosyada ön soruşturma tamamlandı, 3 dosyada ön soruşturma devam ediyor. 9 dosyada müfettiş bekleniyor. Şanlıurfa Valiliği, 5 dosyaya soruşturma izni verdi. 4 dosyada ön soruşturma tamamlandı, 1 işleme konma sürecinde. Adana Valiliği, 7 dosyaya soruşturma izni verdi. Ancak içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. İslahiye Kaymakamlığı, 3 dosyaya soruşturma izni verdi. 2 izin hakkında ilgililer idari yargı sürecine başvurdu. Dörtyol Kaymakamlığı, 3 dosyaya soruşturma izni verdi. Müfettiş bekleme aşamasında.”

Bayram, "Bu soruşturma izin süreçlerinin hızlandırılması, bağımsız şekilde ele alınması ve bir an önce o binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan özel kişilerle birlikte aynı zamanda kamu görevlilerinin de bütüncül bir yargılamanın parçası olması gerekiyor" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ADALET BAKANLIĞI'NA DAVA!

Avukat Deniz Bayram, açıklamasının devamında "İçişleri Bakanlığı'na 'kaç kamu görevlisine soruşturma izni talebinde bulunulduğunu, kaç kişi hakkında soruşturma izni verildiğini, kaç kişi hakkında ön soruşturmanın tamamlandığını, izin verilmediyse nedenlerinin neler olduğuna dair' bilgi edinme başvurusu yaptık. İçişleri Bakanlığı, bize 'soruşturma gizli' yanıtını verdi. Oysaki biz gizli bir bilgi sormamıştık. Sadece rakamsal verilerin paylaşılmasını istemiştik. İçişleri Bakanlığı'nın yanıtına ilişkin Adalet Bakanlığı'na bağlı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunduk. Kurul başvurumuzu kabul etti. İçişleri Bakanlığı'nı bu rakamsal verileri açıklamasına karar verdi. Son derece olumlu bir karardır. Fakat bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na karşı dava açtı" diye konuştu.

'BİZ HER GÜN 6 ŞUBAT'A UYANIYORUZ'

Öte yandan Beraberiz Derneği de "6 Şubat: Bizim eller" fotoğraf sergisini açtı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Beraberiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Özyurt, şunları kaydetti:

"Ben Antakyalıyım. Benim gibi depremzede olan birçok arkadaşın kurmuş olduğu bir derneğiz. Bu serginin esas amacı şu, deprem gerçekliğini unutmamak ve unutturmamak. 6 Şubat deprem felaketi bir katliama dönüştü. Neden katliama dönüştü? Neden enkaz altında kaldık, kurtarılmadık? Neler yaşadık ve şu anda iyileştirme faaliyetleri olarak neler yapılıyor? Aslında bunları fotoğrafla belgeleyerek kamuoyuna sunan bir çalışma oldu. Yol TV Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Akgün'ün kadrajından oluşan bir fotoğraf. Yine diğer depremzedelerin bizimle paylaştığı bazı fotoğraflar da var.

Tabi deprem faaliyetlerinde iyileştirme çalışmalarını yapması gereken esas kişiler sivil toplum kuruluşları değil. Aslında biz sivil toplum kuruluşu olarak, gerekli mercilere neler yapması gerektiğini göstermek istiyoruz. Yaşadığımız coğrafyada 6 Şubat deprem felaketi yaşanan ne ilk ne de son katliam oldu. Bu konuda hafızalarımız çok unutkan ve bu unutmanın önüne geçmek adına bunu yapmaya çalışıyoruz. 18 ay geçmiş olsa da biz her gün 6 Şubat'a uyanıyoruz depremzedeler olarak. O yüzden kamuoyuna da bunu sunmak istedik."

Kaynak: ANKA