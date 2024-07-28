AKP'li Yenişehirlioğlu Önce Hakaret Etti, Sonra Özür Diledi: Meclis'te 'Sahipsiz Köpekler' Tartışması

Önce Hakaret Etti, Sonra Özür Diledi



📌 AKP'li Yenişehirlioğlu, Muhalefet Sıralarını İşaret Ederek 'Sahipsiz Köpekler' Dedi



🗣️ 'Bir Allah'ın Kulunu Kastettiysem Öbür Dünyada Gün Yüzü Görmeyeyim'https://t.co/eTVotvf1Ph pic.twitter.com/HP0L8gQjse — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 28, 2024

TBMM Genel Kurulu’nda sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan kanun teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda yine gerginlik çıktı.

Teklifin savunucularından AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu kürsüde konuşurken vurgulu bir şekilde “Sahipsiz köpekler” dedi ve muhalefet sıralarını işaret etti. Muhalefet ise bağırarak tepki gösterdi ve sıralara vurmaya başladı.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise bağrışmalar sürerken, Yenişehirlioğlu’na hareketten kastını sordu. Bunun üzerine konuşan Yenişehirlioğlu kimseyi kastetmediğini ve tüm milletvekillerine saygı duyduğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu’nun açıklaması tepkileri dindirmeye yetmedi. Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

Yenişehirlioğlu'nun sözlerine Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından Yenişehirlioğlu'nun sözleri sonrası Meclis'teki gerginlik anlarının görüntülerini paylaşan Karaca, "Katliamdan sorumlu olmaktansa sahipsiz köpek olmak evladır!" ifadelerini kullandı.

ÖNCE HAKARET SONRA ÖZÜR

Oturumun ardından yeniden söz alan Yenişehirlioğlu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek tekrar özür diledi.

Yenişehirlioğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Bir Allah'ın kulunu kast ettiysem öbür dünyada gün yüzü görmeyeyim. Öyle bir kastım yok benim. Hepiniz benim için değerli, anlamlı ve önemlisiniz.

İlk günden beri de bunu hissettiriyorum sözlerimle, davranışlarımla, tavırlarımla.

Bu düşünceye kapılacağınız en son kişi benim. Eğer ben sizin kalbinizi kırdıysam kastetmeden istemsiz olarak, bilinçsiz olarak hepinizden helallik diliyorum.

Ben böyle yaşayan bir adamım. Ben hepinizden özür diliyorum, özür dilemenin bir erdem olduğuna inanıyorum."