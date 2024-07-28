Erdoğan'dan Dikkat Çeken İsrail Açıklaması: 'Libya'ya Karabağ'a Nasıl Girdiysek Oraya da Gideriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'e müdahale mesajında bulunan Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Dikkat Çeken İsrail Açıklaması: 'Libya'ya Karabağ'a Nasıl Girdiysek Oraya da Gideriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik sert mesajlar verdi.

Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız" dedi. Bu açıklamasıyla, Türkiye'nin İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerine karşı güçlü bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Ayrıca, Mahmud Abbas'ın Parlamentoda konuşturulması gerektiğini savunan bir YRP milletvekilini eleştirerek, Abbas'ı davet ettiklerini ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Savunma Sanayii'nde bizim ithalat-ihracatımız neydi, nereye geldik ama sevgili kardeşlerim bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.

'GALİBA KAFADAN DA SIKINTISI VAR'

Çıktı bir tanesi affedersin terbiyesizin teki, Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı dedi. Kim bu? YRP'nin bir tane adamı var, galiba kafadan da sıkıntısı var onun. Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Abbas bize maalesef olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Biz bu Parlamento'yu kimlere açmadık ya... Biz Hak yolunda olan herkese bu Parlamento'yu açarız."

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