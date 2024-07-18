Amcasına Ait Aracı Cayır Cayır Yaktı
İstanbul'da 18 yaşından küçük olduğu belirtilen H.Ç. amcasına ait aracı ateşe verdi. Araç yangının ardından metal yığınına döndü.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde H.Ç. isimli kişinin amcasına ait park halindeki aracı ateşe verdiği iddia edildi. Alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, H.Ç. gözaltına alındı.
Avcılar’ın Yeşilkent Mahallesi G-811 Sokak’ta saat 22.30 sıralarında park halinde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı. Alev alev yanan aracı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Araçtaki yangın ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç yangının ardından metal yığınına dönerken, çevrede inceleme yapan polis, aracın 18 yaşından küçük H.Ç. tarafından yakıldığını belirledi. Amcasına ait aracı ateşe veren H.Ç. polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA