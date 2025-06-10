Amasya'da Yangın Paniği: 4 Ev Alevlere Teslim

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, evler kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da Yangın Paniği: 4 Ev Alevlere Teslim
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Yangın, saat 19.00 sıralarında Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde meydana geldi. Celal Göncü’ye ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, bitişiğindeki İsmail Bolat’ın evine ardından da boş 2 ahşap eve sıçradı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Suluova itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyünce Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri de takviye için olay yerine sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

4 evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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