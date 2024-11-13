Amasya'da Korkutan Yangın: Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde tek katlı ev alevlere teslim oldu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Amasya'da Korkutan Yangın: Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde Yeni Mahalle Koru Sokak'ta Recep Koca’ya ait tek katlı evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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