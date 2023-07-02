Amasya'da kaza: 21 kişi yaralandı

Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 21 kişi yaralandı.

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Amasya'da kaza: 21 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yurttaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

21 KİŞİ YARALANDI 

Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Trafik kazası
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