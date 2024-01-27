Amasya halkı 53 yıl önce öldürülen Can Atalay'ın amcası Şerafettin Atalay'ı andı, Can Atalay'a özgürlük istedi
53 yıl önce katledilen TİP Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay mezarı başında anıldı. Amasyalılar anmanın ardından kent merkezinde tutuklu milletvekili Can Atalay için özgürlük istedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay, katledilişinin 53. yılında mezarı başında anıldı.
CAN ATALAY'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
Amasya halkı mezar başı anmasının ardından kent merkezinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasını talep etti.
Kent merkezinde basın açıklaması yapan yurttaşlar, "Can Atalay'a Özgürlük" dedi.
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