Menzil'de miras kavgası: 'Eş şeyh'lik sistemi de işe yaramadı

Menzil Cemaati'nde başlatılan eş şeyhlik sistemi kavga çıkardı. Menzil’in Karaman’da dergah olarak kullandığı binaya Muhammed Saki Elhüseyni’ye bağlı cemaat mensupları alınmayınca ortalık karıştı.

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Menzil'de miras kavgası: 'Eş şeyh'lik sistemi de işe yaramadı

Menzil'de miras kavgası sürüyor.

Cemaat mensuplarının "Gavs" olarak nitelendirdiği Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaatin başına geçen üç oğlu arasındaki kavga her geçen gün daha da büyüyor.

“Eş şeyhlik" denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıklayan Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah isimli üç kardeşin ayrı müritleri ve yöneticileri var. Ancak dergah olarak adlandırdıkları yapıları birlikte kullanmaya devam ediyorlar.

Her “şeyhin” vekil olarak adlandırılan temsilcisi, ortak olarak kullanılan dergahlarda tövbe seansları ve toplantılar düzenliyor. Ancak birçok kentte dergahlar da paylaşılamıyor. Farklı şeyhlere bağlı müritler dergahlara diğer şeyhlerin müritlerini sokmak istemiyor.

DERGAHA SOKULMADILAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, son olarak dün, Menzil’in Karaman’da dergah olarak kullandığı binaya Muhammed Saki Elhüseyni’ye bağlı cemaat mensupları sokulmadı. Hatta Muhammed Mubarek Elhiseyni’ye bağlı cemaatçiler polis dahi çağırdı. Binaya alınmayanlar ise “Sohbet günü ve programını önceden belirledikleri” belirterek uzun süre binanın önünde bekledi.

Öte yandan 2 Ocak tarihinde cemaatin merkezi konumunda olan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil Köyünde Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarı cemaat mensupları, Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını medreseden attı.

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