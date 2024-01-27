İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

Belçika'da Diyanet'e bağlı camilerin ruhsatlarının iptali istendi Belçika'da Diyanet'e bağlı camilerin ruhsatlarının iptali istendi
Menzil'de miras kavgası: 'Eş şeyh'lik sistemi de işe yaramadı Menzil'de miras kavgası: 'Eş şeyh'lik sistemi de işe yaramadı
Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı
81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle 81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek! Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek!
Paraya para demeyecekler: Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu
'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı! 'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!
İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar... İmamoğlu önde, seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek: İşte sonuçlar...