Alzaymır hastası kadın yemek pişirmek istedi: Ortalığı ateşe verdi

İstanbul Beşiktaş’ta alzaymır hastası olduğu söylenen bir kadın, yemek yapmak isterken yangın çıkardı.

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Alzaymır hastası kadın yemek pişirmek istedi: Ortalığı ateşe verdi

Beşiktaş'ta iddiaya göre, alzaymır hastası kadın yemek pişirmek isteyince ocağın parlamasıyla yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde kızıyla yaşayan alzaymır hastası Türkan Karaman, evde tek olduğu sırada yemek pişirmeye çalıştı.

Bir anda ocağın parlamasıyla yangın çıktı. Mutfağa hızla yayılan yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşlı kadının komşuları yoğun dumandan ve Karaman’ın evde tek olmasından dolayı büyük panik yaşadı.

Yangını ilk anda tek başına söndürmeye çalışan Karaman, yoğun dumandan etkilendi. Yangını hatırlamayan ve evden çıkmak istemeyen yaşlı kadını, komşularıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ikna etti.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Mutfakta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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