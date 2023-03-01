Altılı Masa toplantısı öncesi İYİ Parti'den kritik toplantı

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı toplantı öncesinde İYİ Parti'de kritik bir toplantı gerçekleşti.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milet İttifakı liderlerinin yarın yapacağı toplantı öncesinde partisinin en yetkili kurulu olan Genel İdare Kurulu'nun (GİK) üyeleri ve Başdanışmanlarıyla bugün Ankara'da görüştü.

İYİ Parti Genel Merkez ek binasında yapılan toplantıda Akşener'in, GİK üyeleri ve Başdanışmanlarıyla yarınki Millet İttifakı buluşması öncesinde durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.