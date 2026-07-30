Alo Adalet Hattı İçin Bir Adım Daha: Tüm Adliyelerde Yeni Bürolar Kuruluyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerindeki gecikmeleri ve bürokratik sorunları yerinde çözmek amacıyla tüm adliyelerde 'yargı hizmetlerinin etkinliği büroları' kurulacağını açıkladı. Bakan Gürlek, bu yeni birimlerin hazırlık çalışmaları süren 'Alo Adalet Hattı' ile entegre çalışarak hedef sürelere uyumu raporlayacağını duyurdu.

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Alo Adalet Hattı İçin Bir Adım Daha: Tüm Adliyelerde Yeni Bürolar Kuruluyor
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Adalet Bakanlığı, mahkemelerdeki dava sürelerini kısaltmak ve vatandaşların adalete erişimini hızlandırmak amacıyla stratejik bir reform adımını daha hayata geçiriyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü reform iradesi doğrultusunda yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adımı daha hayata geçireceklerini belirtti.

TÜM ADLİYELERDE YENİ BÜROLAR KURULUYOR

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyelerini de kapsayacak şekilde "yargı hizmetlerinin etkinliği büroları" kuracaklarını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu bürolar, vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet Hattı'nın yereldeki kurumsal altyapısını oluşturulacak, talepler bu bürolarda incelenecek, başvuru sahipleri bilgilendirilecektir. Mahkeme ve cumhuriyet başsavcılıklarının ortalama dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranları düzenli olarak takip edilecek, veriler analiz edilerek raporlanacaktır. Yargı hizmetlerinde yaşanan sorunlar yerinde tespit edilecek, mahkeme ve savcılıklarımızın görüşleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalar yürütülecektir."

Bakan Gürlek, büroların, tespit edilen sorunların çözümüne katkı sağlayacağını, yargıya intikal eden uyuşmazlıklar ve suça sebebiyet veren olayların değerlendirilerek, benzer sorunların tekrarının önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda, insanı merkeze alan, erişilebilir, güvenilir ve etkin bir adalet sistemi için reformları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Gürlek, büroların millete ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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