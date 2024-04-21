Almanya Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş'ı da ziyaret edecek

60 kiloluk Berlin döneriyle birlikte' Türkiye'ye gelecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret edeceği açıklandı.

Steinmeier, 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Konuk cumhurbaşkanı Türkiye ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılı sebebiyle düzenlenen ziyaretteki ilk durağı binlerce Türkiyeli işçinin Almanya'ya gelmek için trenle yola çıktığı Sirkeci Garı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek olan Steinmeier, çeşitli temasların ardından Antep'te depremzedelerle buluşacak.

Ziyaretinin son gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Steinmeier'in Mansur Yavaş’ı da ziyaret edeceği açıklandı.