Alkollü Tır Şoförü Hastane Bahçesine Daldı, Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, alkollü olduğu tespit edilen 25 yaşındaki tır şoförü Arif B., iddiaya göre yanlış yöne girerek Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis otoparkına daldı. Hastane polisinin müdahalesiyle durdurulan sürücünün aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

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Alkollü Tır Şoförü Hastane Bahçesine Daldı, Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Olay, saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 34 KVN 407 plakalı, dorsesinde boş konteyner taşıyan tırın sürücüsü Arif B., Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde ilerlerken bir anda direksiyonu kırarak hastane alanına yöneldi. Tır, acil servisin otoparkına girerek park halindeki araçların arasından geçti.

Alkollü Tır Şoförü Hastane Bahçesine Daldı, Araçtan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 1

ARAÇTAN İNMEDİ, POLİSLERE BAĞIRDI

Durumu fark eden vatandaşların bağırması üzerine hastane polisi devreye girdi. Tırı durduran polis, sürücünün araçtan inmediğini fark edince takviye ekip çağırdı. Arif B., kendisini tıra kilitleyip dakikalarca “Bırakın beni” diye bağırarak direndi. Polisin uzun süren ikna çabalarının ardından araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı.

Alkollü Tır Şoförü Hastane Bahçesine Daldı, Araçtan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 2

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol testinde Arif B.’nin 2.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tırda yapılan aramada ise 4,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kolundan yaralı olduğu belirlenen sürücünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan örneği alındı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Arif B., emniyete götürüldü. Tır daha kapsamlı inceleme için karakola çekilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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