Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Ağaç, Direk, Tabela... Ne Varsa Yıktı Geçti

Sakarya’da alkollü bir sürücü, SUV tarzı aracının kontrolünü kaybedip refüjü aşarak karşı şeride geçti. Aydınlatma direği, ağaç ve tabelanın devrildiği kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde feci bir olay yaşandı. Alkollü olan A.K. (61) idaresindeki SUV tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direği, ağaç ve bilgilendirme tabelasını devirdikten sonra karşı şeride geçti.

Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Ağaç, Direk, Tabela... Ne Varsa Yıktı Geçti - Resim : 1

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE

Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Ağaç, Direk, Tabela... Ne Varsa Yıktı Geçti - Resim : 2

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Ağaç, Direk, Tabela... Ne Varsa Yıktı Geçti - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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