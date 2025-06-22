Berberde Korku Dolu Anlar…Büyük Facia Saniyelerle Teğet Geçti

Erzurum’da bir berberde patlayan fön makinesi dehşet saçtı. Berberin patlayan makineyi elinden fırlatmasıyla büyük facia önlenirken korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir berberde yaşanan olay, yürekleri ağza getirdi. Olay, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir erkek kuaföründe meydana geldi. Müşterisinin saç kesimini tamamlayan berber Emirhan Aksoy, tarama ve kurutma işlemine geçtiği sırada fön makinesi büyük bir gürültüyle patladı.

Berberde Korku Dolu Anlar…Büyük Facia Saniyelerle Teğet Geçti - Resim : 1

BOMBA GİBİ PATLADI

Patlama sesiyle panikleyen Aksoy, cihazı refleksle fırlattı. Olay sırasında kimsenin yaralanmaması ise olası bir faciayı önledi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan patlama anı, dükkandaki korku dolu anları gözler önüne serdi.

Berberde Korku Dolu Anlar…Büyük Facia Saniyelerle Teğet Geçti - Resim : 2

'BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIK'

Yaşadığı anları anlatan berber Emirhan Aksoy, şunları söyledi: Her zamanki gibi işlemlerimizi yapıyorduk. Saç kurutmaya geçtiğimde bir anda elimdeki fön makinesi adeta bomba gibi patladı. Büyük bir şok yaşadık. Allah’a şükür kimse zarar görmedi.

Kaynak: DHA

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