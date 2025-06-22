Aydın'daki Yangın 19 Saat Sonra Kontrol Altında

Dün Aydın’ın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 19 saat sonunda kontrol altına alındı.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında Savrandere Mahallesi’nde ilk belirlemelere göre trafo patlaması sonucu çıkan yangın rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın sebebiyle Bademli Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilirken, söndürme çalışmaları gün boyu havadan ve karadan devam etti.

Aydın'daki Yangın 19 Saat Sonra Kontrol Altında - Resim : 1

GECE DE ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Havanın kararmasının ardından bir süre karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen 2 gece görüşlü helikopter havadan destek vermeye başladı. Bölgedeki ekipler alevlere karşı büyük bir mücadele verirken, gece görüşlü helikopterler de çalışmalara gece boyunca havdan destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yanan bölge havadan helikopter ile görüntülendi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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