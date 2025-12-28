Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı! 4 Kişi Yaralandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilesinde alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı! 4 Kişi Yaralandı
Edinilen bilgilere göre olay, Adil Mahallesi Ahududu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., önce 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan araç, savrularak bir tıra çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonetin sağ bölümü tıra saplandı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI

Kazaya neden olan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sultanbeyli Trafik kazası
