Sanayi Sitesinde Yangın! Alevler 8 İş Yerine Sıçradı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’nde bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 8 oto tamirhanesine daha sıçradı.

Yangını fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle ekipler yoğun çaba harcarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve sanayi sitesine girişler kontrollü şekilde sağlandı. Saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, iş yerlerinde ise büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başkan Yapar, yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı bildirildi..

Kaynak: AA