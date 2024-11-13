Alkollü Genç Dehşet Saçtı; Babasını Tabancayla Vurdu

Tokat'ta alkollü bir genç, tartıştığı babasını tabancayla yaraladı. Baba hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Alkollü Genç Dehşet Saçtı; Babasını Tabancayla Vurdu

Tokat'ta Mehmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Türkmenoğlu Apartmanı'nda aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, alkollü bir şekilde eve giden Doğukan K., babası Bahadır K. ile ailevi meseleler nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Doğukan K., tabanca ile babası Bahadır K.'nın bacaklarına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle bekçileri, olay yerine giderek Doğukan K.'yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Yaralanan Bahadır K., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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