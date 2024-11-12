Bursa'da Hasta Yakını Dehşet Saçtı! Ambulans Çalışanına Yumruklu Saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta saat 19.30 sıralarında sağlık çalışanı saldırıya uğradı.

Ambulans şoförü Mustafa Ç. ve sağlıkçı Seçil S. hastaneden aldığı kadını eve götürdü. Sağlık ekipleri, hastayı evinin önüne getirdiği sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öfkelenen hastanın oğlu O.K. (41), ambulans şoförüne yumruk atarak tehdit etti.

Sağlık ekipleri polisi arayarak yardım istedi. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, ambulans şoförü ve sağlıkçısı şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA