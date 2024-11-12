Bursa'da Hasta Yakını Dehşet Saçtı! Ambulans Çalışanına Yumruklu Saldırı

Bursa'da bir ambulans şoförü, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, ambulans şoförü ve sağlıkçısı şikayetçi oldu.

Bursa'da Hasta Yakını Dehşet Saçtı! Ambulans Çalışanına Yumruklu Saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta saat 19.30 sıralarında sağlık çalışanı saldırıya uğradı.

Ambulans şoförü Mustafa Ç. ve sağlıkçı Seçil S. hastaneden aldığı kadını eve götürdü. Sağlık ekipleri, hastayı evinin önüne getirdiği sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öfkelenen hastanın oğlu O.K. (41), ambulans şoförüne yumruk atarak tehdit etti.

Sağlık ekipleri polisi arayarak yardım istedi. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, ambulans şoförü ve sağlıkçısı şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa
Ahmet Necdet Sezer’in Torunu Silahlı Kavgaya Karıştı: Kurşunlara Siper Oldu Ahmet Necdet Sezer’in Torunu Silahlı Kavgaya Karıştı
Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor
Sabahları Kimyon Suyu İçmek Bakın Ne İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız Sabahları Kimyon Suyu İçmek Bakın Ne İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız
Nasuh Mahruki'nin Evine Polis Baskını Nasuh Mahruki'nin Evine Polis Baskını