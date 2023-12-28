Ali Yerlikaya duyurdu: “Fergio House” operasyonu başladı, 19 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla “Fergio House” isimli hesap üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştığı belirlenen 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Ali Yerlikaya duyurdu: “Fergio House” operasyonu başladı, 19 gözaltı!

Ağustos 2023'te Taksim Meydanı'nda dağıttıkları sahte dolarlar ile gündeme gelen ve müstehcen içerik yayınlarıyla bilinen Fergio House üyeleri 21 Ekim'de gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fergio House üyelerinin "Kafes 26" operasyonu kapsamında gözaltına alındıklarını duyurdu.

Yerlikaya, X hesabından şu mesajı paylaştı;

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-26” Operasyonunda “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şüpheli yakalandı Halkımızın Milli ve Manevi Değerlerini Aşağılayanlara, Huzurunu Kaçıran Suç Odaklarına Göz Açtırmayacağız İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam adreste eş zamanlı olarak yapılan “KAFES-26” Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında; İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında “Fergio House” isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheli şahıs yakalandı 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın Huzurunu Kaçıranları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız."

Etiketler
Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor 1478’lerin arasında 1428’i bulabilir misiniz? Zeki insanlar 15 saniyede buluyor
Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip! Tüm zamanların rekorunu kıran dizi Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip! Tüm zamanların rekorunu kıran dizi
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Fatih Erbakan'dan AKP'ye asgari ücret tepkisi: 'Verilen sözler tutulmadı' | 'Ülkemiz gerçeklerinden uzak olduğu görülüyor' Fatih Erbakan'dan AKP'ye asgari ücret tepkisi: 'Verilen sözler tutulmadı'
ÇOK OKUNANLAR
Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor! Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor!
Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler Asgari ücretle birlikte o rakamlar da değişti: İşte kalem kalem değişen ücretler
500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı! 500 yıl önce söylemişti: Nostradamus'un 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Günün manşetleri: Gazeteler '2024 asgari ücret rakamı'nı nasıl gördü? Gazeteler '2024 asgari ücret rakamı'nı nasıl gördü?
Yeniden belirlendi: İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları