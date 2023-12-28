Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:34'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ölçümlerini paylaştı. AFAD depremin 17,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu, Kandilli ise derinliğin 5 kilometre olduğunu açıkladı.

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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ölçümlerini paylaştılar.

AFAD depremin saat 12:34'te 17.3 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi ise 4.6 büyüklüğündeki depreminde 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

MALATYA RİSKLİ BÖLGEDE

Malatya, tarihi boyunca pek çok depremle karşılaşmış bir bölge.

Şehir, genellikle Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Bu fay hattı, Türkiye'nin kuzeydoğusundan güneydoğusuna uzanan bir sistem ve sık sık deprem üretme potansiyeline sahip. Malatya'nın bu fay hattı üzerinde olması, şehri deprem riski açısından önemli bir noktada konumlandırıyor.

Son dönemde yapılan araştırmalar, Malatya ve çevresindeki fay hatlarının aktif olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bölge halkını deprem konusunda bilinçlendirmeye ve önlemler almaya çağırıyor.

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