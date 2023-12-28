11 yıldır gündeme geliyordu: Bakan Şimşek, çareyi başını ağrıtan paylaşımı silmekte buldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 11 yıl önce yaptığı ve ikinci kez bakan olmasıyla birlikte sık sık hatırlatılan paylaşımını sildi.

Şimşek, 11 yıl önce eski adı Twitter olan sosyal medya uygulaması X’te "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmış ve çok eleştirilmişti.

Bakan Şimşek’in bu paylaşımı 11 yıldır sık sık yeniden gündeme gelirken, Şimşek çareyi paylaşımını silmekte buldu.

‘HAKARET OLARAK KULLANMADIM’ DEMİŞTİ

Şimşek, o dönem yaptığı bir açıklamada ‘fakir’ ifadesini asla hakaret olarak kullanmadığını belirterek, kendisinin de fakir bir ailede büyüdüğünü söylemişti. Şimşek, "Fakirlikten alın ve akıl teri ile bugünlere gelmiş biri olarak ‘fakir’ kelimesini hayatımda asla ‘hakaret’ veya ‘küçümseme’ anlamında kullanmadım, aklımdan geçirmedim. 7 yıl önceki bir twitimi bugün siyasi emelleri için istismar eden troller olsa olsa ‘ahlak fakiri’dir" demişti.