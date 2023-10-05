Ali Koç Erdoğan ile o görüntüleri için ilk kez konuştu: 'Ben Sayın Erdoğan'a saygısızlık yapmam'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında elleri cebinde yürümesi sosyal medyada gündem olmuştu. Bu konuyla ilgili Ali Koç ilk kez konuştu.

Bir televizyon programında konu ile ilgili açıklama yapan Ali Koç 'bile bile saygısızlık yapmam dediği' konuşmasında şunları söyledi:

"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız. Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"