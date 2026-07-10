Ali İsmail Korkmaz'ın Ölümünün 13. Yılı

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Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de uğradığı saldırının ardından yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 13. yılında mezarı başında anılacak.

SAAT 18.00'DE HATAY'DA ANILACAK

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), bugün saat 18.00'de Hatay'daki Ekinci Mezarlığı'nda anma düzenleneceğini duyurdu. Vakıf, yaptığı çağrıda, "Ali İsmail'in anısını birlikte yaşatmak için 10 Temmuz'da Ekinci Mezarlığı'nda bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEZİ'DE YİTİRDİĞİMİZ TÜM CANLARI SAYGIYLA ANIYORUZ'

ALİKEV, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "13 yıl önce aramızdan koparılan Ali İsmail Korkmaz'ı saygı ve özlemle anıyoruz. Ali İsmail'in düşlediği dünya, bugün hâlâ eşitlik, özgürlük ve adalet için yan yana gelen herkesin umudunda yaşamaya devam ediyor. Gezi'de yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyor, bugün hâlâ özgürlüklerinden mahrum bırakılan Gezi tutsaklarını unutmuyor, adalet talebimizi hep birlikte yükseltiyoruz" denildi.

'ALİ İSMAİL HEP 19 YAŞINDA...'

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, Ali İsmail Korkmaz'ı öldürülüşünün 13'üncü yılında yayımladığı mesajla andı.

Özel, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gezi’de düşlerinden koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı sevgi ve rahmetle anıyorum. Yarım bırakılan düşlerini, özgürlüğün, adaletin ve umudun egemen olduğu bir Türkiye’de hep birlikte tamamlayacağız. Ali İsmail hep 19 yaşında…"

NE OLMUŞTU?

Ali İsmail Korkmaz, Haziran 2013'te Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de polisler ve sopalı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Beyin kanaması geçiren ve günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Korkmaz, 10 Temmuz 2013'te yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Merkezi