İçişleri Bakanlığı 29'u Kırmızı Bültenle Aranan 54 Suçlunun Türkiye'ye İade Edildiğini Duyurdu

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İçişleri Bakanlığı, hakkında arma kararı olan 54 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Açıklamada söz konusu şüphelilerin 29'unun kırmızı bültenle 25'inin ise ulusal seviyede aranan suçlu olduğu belirtildi.

54 ŞÜPHELİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bu kapsamda şüphelilerden 38'i Gürcistan, 5'i Almanya, 2'si Azerbaycan ve 1'er tanesi de Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

29'U KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile Ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

'İZLERİNİ TİTİTİZLİKLE SÜRDÜK'

İçişleri Bakanlığı açılamasının devamında ise, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

🔴 Kırmızı Bültenle Aranan 29 Suçlu,

❌ Ulusal Seviyede Aranan 25 Suçlu,



GÜRCİSTAN(38), ALMANYA(5), AZERBAYCAN(2), BULGARİSTAN, AVUSTURYA, EKVADOR, FRANSA, HIRVATİSTAN, KAZAKİSTAN, MISIR, YUNANİSTAN ve KUZEY MAKEDONYA’dan ülkemize geri getirildi.



🔴 Kırmızı bültenle… pic.twitter.com/R4VgJLDeKc — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 10, 2026

Kaynak: İHA